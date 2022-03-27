خالد الصاوي يشارك في مبادرة «أولادنا مستقبلنا» لإسعاد ألف يتيم بأسيوط

وصل الفنان خالد الصاوي إلي محافظة أسيوط، صباح اليوم، للمشاركة في حفل مبادرة «أولادنا مستقبلنا»، اليوم، التابعة لوزارة التضامن وبنك ناصر الإجتماعي، والتي ستشهد حضور 1000 يتيم علي مستوي محافظات الصعيد.

وقال خالد الصاوي في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنه سافر رفقة الفنانة سوسن بدر والفنانة نهال عنبر، فضلاً عن مشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الأعمال وبعض الشخصيات العامة، مضيفاً أنه سعيد بالمشاركة في هذه المبادرة التي تعكس تضافر جهود المجتمع لإسعاد أبنائنا، بحسب قوله.

وفي سياق مختلف، يواصل خالد الصاوي تصوير مشاهده في الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» تمهيداً لعرضه في سباق دراما رمضان المقبل، حيث يجسد أحد الأدوار المحورية في العمل الذي ما زال أبطاله يواصلون تصويره إلي الآن.

أبطال الجزء الثالث من «الاختيار»

ويشارك في بطولة «الاختيار» أحمد عز، أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، ياسر جلال، أحمد بدير، أمير المصري، صبري فواز، إيمان العاصي، محمود البزاوي، آدم الشرقاوي وكوكبة من النجوم، ومن المقرر ظهور عدد من ضيوف الشرف عبر الأحداث، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

«تماسيح النيل» آخر أفلام خالد الصاوي

وكانت آخر أعمال خالد الصاوي مشاركته في بطولة فيلم «تماسيح النيل» المعروض حالياً بدور العرض السينمائي، وشاركه البطولة كل من مصطفي خاطر، حمدي الميرغني، سوزان نجم الدين، كريم عفيفي، هنادي مهنا، محمد ثروت، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، لمي كتكت وكوكبة من النجوم، من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.