خالد الصاوي يطمئن جمهوره على حالته الصحية : «أنا بخير وعمر الشقي بقي»

طمأن الفنان خالد الصاوي جمهوره على حالته الصحية، بعد تعرضه مؤخراً من إصابة شديدة في الأحبال الصوتية، أدت إلى تغيبه عن جمهوره، وأثارت قلق محبيه.

ووجه الفنان خالد الصاوي الشكر لكل من سأل عنه في محنته الأخيرة، وكتب عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «عمر الشقي بقي وألف شكر على سؤال الحبايب، ربنا يخليكم ليا».

تطورات الحالة الصحية لخالد الصاوي

واستقرت الحالة الصحية للفنان خالد الصاوي خلال الساعات الماضية بعد أن تعرض لوعكة صحية شديدة، وأصيب بالتهابات شديدة في الأحبال الصوتية، أدت إلى منعه من الحديث، بسبب الإجهاد الذي تعرض له خلال الفترة الماضية وانشغاله بتصوير عدد من الأعمال الفنية، المقرر عرضها في رمضان 2022.

خالد الصاوي يخضع للراحة المنزلية

وبأمر من الأطباء، توقف الفنان خالد الصاوي عن تصوير أعماله الفنية، وخضع للراحة المنزلية، وتم منعه من استخدام الهواتف المحمولة، أو الذهاب إلى التصوير، والخضوع إلى الراحة التامة، وعدم الحركة، مع تناول الأدوية في مواعيدها.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتعرض فيها الفنان خالد الصاوي لمشكلة في الأحبال الصوتية، حيث تعرض لذلك الأمر العام الماضي مؤكداً في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، أنه يتعرض لهذا الأمر مرتين كل عام، وذلك بسبب الإرهاق الشديد الذي يتعرض له.

تحسّن حالة خالد الصاوي وعودته للتصوير

وتحسنت الحالة الصحية للفنان خالد الصاوي، بعد فترة من الراحة، ومن المقرر أن يعود للتصوير مجدداً، حيث يشارك في السباق الرمضاني بمسلسل الاختيار 3، أمام عدد من النجوم أبرزهم أحمد عز، كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، بخلاف عدد كبير من ضيوف الشرف، سيناريو وحوار هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي.