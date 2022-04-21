خالد الصاوي: اتفرجت على فيديوهات لخيرت الشاطر لمدة يوم كامل

قال الفنان خالد الصاوي، إنه قدم 3 شخصيات تاريخية من قبل، وهي قاسم أمين والرئيس الراحل جمال عبد الناصر والكاتب الصحفي مصطفى أمين، وكانت المرجعية في هذه الشخصيات حضوره حياة بعض هؤلاء الأشخاص بجانب الاستعانة بلقاءات هذه الشخصيات في التليفزيون، متابعا: «أنا اتفرجت يوم واحد طويل على فيديوهات للمهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المحظورة قضائيا وكان بتركيز واتفرجت على صور بجودة كبيرة له، لأن الصور بتعكس روح الشخص وتصرفاته وأعرف أقدم شخصيته في مسلسل الاختيار».

دور لغة الجسد في التمثيل

وأضاف «الصاوي»، خلال استضافته في لقاء على راديو «9090»، مع الإعلامية فاطمة مصطفى، أن أجهزة البحث الجنائي والمخابرات والكشف النفسي تركز على لغة الجسد الخاصة بالشخص، مواصلا: «كنت أعرف شخص قابل الشاطر وكنت هعرف منه بيتصرف إزاي بس لغيته عشان قولت ده هيقيدني وهحاول بس أقلد لكن التمثيل فيه جزء من الخيال وهيضيف بعد جديد في الشخصية».

خيرت الشاطر مسؤول عن 3 وزارات في بعض

وأوضح الفنان خالد الصاوي، أن خيرت الشاطر كان مسؤولا عن 3 وزارات في بعض أثناء حكم الإخوان، وهي الاستثمار والعلاقات الخارجية والتنظيم المسلح.