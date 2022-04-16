مايا مرسي: الإرادة السياسية أحدثت تحولا كبيرا في ملف تمكين المرأة خلال 7 سنوات 

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، فيرا سونجوي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا (ECA)، للتعرف على جهود مصر في مجال تمكين المرأة والفتاة.

استهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالترحيب بفيرا سونجوي في المجلس القومي للمرأة خلال زيارتها مصر، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية بشؤون المرأة، وله 27 فرعًا في جميع أنحاء الجمهورية.

إرادة سياسية قوية في مصر تؤمن بالمرأة وتمكينها

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي إنه خلال الـ7 سنوات الماضية شهد ملف المرأة تحول كبير سواء في مجال وضع الخطط والاستراتيجيات والتشريعات أو تبني سياسات من أجل تمكين المرأة في المجالات كافة، مشيرة إلى أن ذلك يرجع لوجود إرادة سياسية قوية في مصر تؤمن بالمرأة وتساند تمكينها ووصولها إلى المناصب القيادية كافة، حيث وصلت الكوتا الدستورية للسيدات في البرلمان إلى 25 % وارتفعت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة إلى 28%، كما تصل نسبة المرأة في مجلس الوزراء إلى 25%.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود المجلس للوصول للمرأة على الأرض، مشيرة إلى حملات طرق الأبواب التي ينفذها المجلس من خلال فروعه في مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى العديد من الحملات الإعلامية التي يأتي في مقدمتها حملة «التاء المربوطة سر قوتك».

كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى جهود مصر في مجال الاستجابة السريعة لاحتياجات المرأة المصرية خلال جائحة كورونا.

رؤية مصر لانتقال بيئي عادل

وذكرت الدكتورة مايا مرسي ايضا رؤية مصر لانتقال بيئي عادل من خلال 7 ركائز أساسيةـ والتي استعرضتها خلال مشاركتها كرئيسة لوفد مصر في فعاليات الدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW66) المنعقدة بنيويورك.

وأشارت إلى إطلاق المجلس القومي للمرأة تحت رعاية انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مبادرة «نورة» لتمكين الفتيات بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في قرى حياة كريمة.

من ناحيتها، أكدت فيرا سونجوي أنها لمست خلال زيارتها لمصر وجود إرادة سياسية حقيقية في مصر لتمكين المرأة والفتاة في المجالات كافة، مشيرة أن لدينا أيضاً في عدد من دول أفريقيا حملة لتمكين الفتيات من عمر 18 إلى 24 عامًا يتم من خلالها تعليم الفتيات العديد من المهارات التي تساعد على تنمية مهاراتهن والمشاركة بشكل فاعل في المجتمع.