مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 24.. مصطفى درويش يتفوق على صبا مبارك

بدأ منذ قليل مسلسل مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 24 للثنائي أسر ياسين وأحمد داود على شاشة قناة cbc، وشهدت الحلقة الكثير من التطورات.

وبدأ مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 24، باستكمال مشهد وفاة جدة آدم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود ودخوله في حالة انهيار، وبدأت بعد ذلك مراسم الدفن الخاصة بها.

مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 24

وتوالت أحداث مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 24، فبعد انتهاء آدم من تلقي عزاء والدته ذهب منفردا إلى منزله وانهار في البكاء، ولكن حاولت ليلى التي تجسد شخصيتها الفنانة تارا عماد، الوقوف بجانبه وظلت معه في المنزل وظل يحكى لها عن ذكرياته مع جدته منذ الطفولة.

أحداث مسلسل سوتس بالعربي

وبدأ الاجتماع الخاص بالتصويت الخاص على تولي إدارة مكتب المحاماة بحضور زين ثابت الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين وفريدة التي تقوم بدورها الفنانة صبا مبارك، وكذلك شريف زيدان الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى درويش، وبالفعل تم فرز الأصوات وفاز شريف بإدارة المكتب بأغلبية التصويت.