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مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 23.. انهيار أحمد داود بعد وفاة جدته

كتب:

بسمة شطا
10:42 ص | الإثنين 25 أبريل 2022
مسلسل سوتس بالعربي

مسلسل سوتس بالعربي

شهدت الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي بطولة الثنائي آسر ياسين وأحمد داود، كثير من الأحداث والمفاجآت، وترصد السطور التالية، ملخص تطورات الأحداث في مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 23.

وتضمّنت أحداث مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 23، تطورا على صعيد المحامي آدم منصور، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود، حيث تلقى خبر وفاة جدته، التي تجسد دورها الفنانة لبنى ونس.

مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 23

وبدأت الأحداث بـ آدم منصور الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود، وهو يبحث عن منزل جديد لنقل جدته إليه، وبالفعل أخبر ليلى التي تجسد شخصيتها الفنانة تارا عماد وحاولت مساعدته في الأمر.

ونجحت ليلي في إيجاد منزل مميز وأخذت موعدا وأخبرت آدم به، وبالفعل اتفق مع جدته على أن يريها المنزل، لكنّه يكلف بعمل خاص في نفس الموعد، فيضطر آدم لطلب ليلي وإخبارها بأن تذهب الى جدته وتأخذها لرؤية الشقة.

وفاة جدة آدم في مسلسل سوتس بالعربي

ويفاجأ آدم بهاتف من ليلى، تخبره بوفاة جدته، وبالفعل ذهب على الفور إلى المنزل، وقدّم مشهدا نال إشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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بقلم بسمة شطا