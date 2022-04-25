ينتظر الجمهور عرض الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي للثنائي آسر ياسين وأحمد داود، بعد أن شهدت حلقة أمس كثير من التطورات والمفاجآت على مستوى الأحداث، لذا ترصد السطور التالية، مواعيد عرض مسلسل سوتس suits بالعربي لـ آسر ياسين الحلقة 24 والقنوات الناقلة.

ويبحث الجمهور بشكل كبير عن مواعيد عرض مسلسل سوتس suits بالعربي لـ آسر ياسين الحلقة 24 والقنوات الناقلة، لمتابعة تجدد الأحداث التي تبدأ الليلة في تمام الساعة التاسعة مساء، حصريا عبر شاشة قناة cbc.

مواعيد عرض مسلسل سوتس suits بالعربي

وتُعاد الحلقة 24 من مسلسل سوتس بالعربي للمرة الأولى في تمام الساعة الثانية وخمس دقائق فجرا، أما الإعادة الثانية فستكون في تمام الساعة التاسعة إلا ربع صباح اليوم التالي.

أحداث مسلسل سوتس suits بالعربي

وشهدت الحلقة الماضية تطورا في الأحداث، حيث نجح زين ثابت الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين، في إعادة كاميليا التى تجسد شخصيتها الفنانة ريم مصطفى، إلى مكتب المحاماة، بعدما طردتها فريدة التي تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك.