إيلون ماسك يستحوذ على «تويتر» مقابل 44 مليار دولار

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن رجل الأعمال إيلون ماسك اشترى موقع التدوينات القصيرة «تويتر» بـ44 مليار دولار، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية»، وأعلنت بورصة نيويورك تعليق تداول أسهم تويتر وقالت إنها بانتظار إعلان مرتقب.

ماسك يستحوذ على تويتر

وتوصل مجلس إدارة الشركة والمدير التنفيذي لشركة «تسلا» إلى التفاصيل النهائية لعرض سعره البالغ 54.20 دولارًا للسهم، واستحوذ «ماسك» على «تويتر» مقابل 44 مليار دولار يوم الإثنين، حسبما أعلنت الشركة، ما يمنح أغنى شخص في العالم السيطرة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر نفوذاً، والذي يعمل كمنصة للقادة السياسيين، ولوحة صوت للخبراء عبر الصناعات، ومعلومات مركزًا لملايين المستخدمين يوميًا، وقالت الشركة في بيان صحفي، إنه بموجب شروط الصفقة، سيصبح «تويتر» شركة خاصة وسيحصل المساهمون على 54.20 دولار للسهم الواحد.

تمنح ملكية «تويتر»، ماسك سلطة على القضايا الاجتماعية والسياسية ذات الأهمية الهائلة، وربما كان الأهم من ذلك هو الحظر المفروض على الرئيس السابق دونالد ترامب الذي سنه الموقع ردًا على أعمال الشغب في 6 يناير عام 2021.