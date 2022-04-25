هل موعد ليلة القدر ثابت كل عام؟.. علي جمعة يُجيب «فيديو»

ليلة القدر لها فضل عظيم تحدث عنه القرآن الكريم ونزلت سورة باسمها وهي سورة «القدر» تحدثت عن فضل هذه الليلة، وقال الله تعالى: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزُّلُ المَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْر سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ»، كما أوصى النبي باغتنام ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، حيث روت السيدة عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «تَحرُّوا ليلةَ القَدْر في العَشْر الأواخِر من رمضانَ».

وطرح أحد الأشخاص سؤال على الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، يقول فيه «هل ليلة القدر ثابتة كل عام أم متغيرة؟»، وأجاب الدكتور على هذا السؤال في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تحديد موعد ليلة القدر

وأضح علي جمعة، أنه لا يعلم ليلة القدر إلا الله، ولكن الإمام الغزالي رحمة الله عليه يقول أنها متحركة، كما أن الأولياء عندما ينتظروا رؤية فإنها تكون متحركة، بينما الشخص الذي يقوم برصد ليلة القدر يقول أنها ثابتة، وجابر بن عبد الله رضى الله عنه يقول ويقسم بالله أنها ليلة السابع والعشرين من رمضان.

ليلة القدر تظل مجهولة

وأضاف علي جمعة، أن الإمام النحاس رضي الله تعالى عنه قال إن سورة القدر 30 كلمة، والكلمة «هي» التي تشير إلى ليلة القدر رقمها 27، ولكن ليلة القدر تظل مجهولة، ويظل الإنسان يسعى لها وكل شخص يقول شيء عن موعدها، ولكنها تظل مجهولة.