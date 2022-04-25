علامات ليلة القدر في رمضان 2022 ودعائها الصحيح عن النبي.. اغتنم الثواب

علامات ليلة القدر في رمضان 2022 من أكثر الأمور التي يبحث عنها العديد من المسلمين هذه الأيام، تزامنا مع البدء التنازلي للعشر الأواخر من رمضان 2022، والتي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باغتنامها واغتنام ليلة القدر، قائلا: «تَحرُّوا ليلةَ القَدْر في العَشْر الأواخِر من رمضانَ»، وقوله تعالى: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ».

علامات ليلة القدر في رمضان 2022

وحول علامات ليلة القدر في رمضان 2022، فقد بين الدكتور محمود الصاوي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أن ليلة القدر تميزت عن غيرها من الليالي بأن الشمس في اليوم الذي يليها تكون صافية، وخالية من الأشعة، كما يكون الطقس ايضاً بصورة جيدة، وخالية من الحرارة أو غيرها، كما تكون الشمس شبيه بالبدر حينما يتم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن علامات ليلة القدر في رمضان «أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها».

وبين النبي أنها ليلة مباركة لا يبرز بها شيطان ولا تكون فيها شهاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ليلة القدر ليلة بلجة لا حارة ولا باردة، ولا سحاب فيها ولا مطر ولا ريح ولا يرمى فيها بنجم».

علامات أخرى لـ ليلة القدر

وعن علامات ليلة القدر في رمضان 2022، أضاف الأستاذ بجامعة الأزهر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ليلة القدر فيها حالة سكون وصفاء، وأنّ الشمس تطلع بدون شعاع في صباح اليوم التالي لهذه الليلة، كما أن ليلة القدر يكون بها سلام، وهذا السلام هو سلام نفسي عند الإنسان، حيث يشعر بطمأنينة وسلام كوني في هذه الليلة.

ومن ضمن علامات ليلة القدر في رمضان 2022 أوضح «الصاوي»، أن النبي قال «تَحرُّوا لَيلةَ القَدْرِ في الوَتْر من العَشرِ الأواخِرِ من رمضانَ»، وقال صلى الله عليه وسلم «تَحرُّوا لَيلةَ القَدْرِ في الوَتْر من العَشرِ الأواخِرِ من رمضانَ»، والأيام الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2022 هي أيام:

ـ الخميس ليلة الـ21 من رمضان.

ـ السبت ليلة الـ23 من رمضان.

ـ الاثنين ليلة الـ25 من رضمان.

ـ الأربعاء ليلة الـ27 من رمضان

ـ الجمعة ليلة الـ29 رمضان.

دعاء ليلة القدر الصحيح

وفيما يخص علامات ليلة القدر في رمضان 2022، تابع الدكتور محمود الصاوي، أن أفضل دعاء يقال في هذه اللية هو ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم السيد عائشة رضى الله عنها عندما سائلته ماذا تقول في ليلية القدر قال لها النبي قولي «اللهمَّ إنك عفوٌ تحبُّ العفوَ فاعفُ عني».