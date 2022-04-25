شيخ الأزهر: الإسلام أرسى المساواة.. والنبي خاطب كل البشر في حجة الوداع

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنه من الثابت أن النبي محمد عرج به إلى مستوى سمع به صريف الأقلام والعلم يؤكد هذا الكلام حاليا رغم أنه من قرنين كان هناك استبعاد لهذا الأمر، ولكن حاليا يمكن أن تتصل عن طريق الموبايل بالقمر الصناعي ويمكن أن يحدث في المستقبل أن يتصل الإنسان في الأرض بشخص في المريخ لذا لا يمكن أن نستغرب وهذا في العلوم البشرية التي صنعها إنسان محدود القدرة.

تكريم الله لكل بني آدم

أضاف «الطيب»، خلال استضافته في برنامج «حديث الإمام الطيب» المذاع على القناة الأولى، مساء اليوم الاثنين، أن الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم وجعل بينهما ما يشبه الأخوة حسبما جاء في القرآن الكريم «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا»، وهذا تكريم ولم يقل كرمنا بني المسلمين فقط ولكن الله كرم بني آدم مؤمنهم وكافرهم، مشيرا إلى أن النبي محمد أوضح في حجة الوداع كل نصائحه لأنه كان يحدث الإنسان عموما وليس المسلمين.

المساواة في الإسلام

وأشار شيخ الأزهر الشريف، إلى أنه إذا أراد الشخص أن يعرف المساواة وحرمة الإنسان فليقرأ القرآن الكريم، موضحا أن أحد الكتاب بيّن أنه قبل الإسلام لم تعرف البشرية المساواة وركزت الأمم على التفرقة ولم يكن يحلم البعض بأن يكونوا على قدم المساواة مع الطبقة التي تليهم، مشيرا إلى أن الإسلام غير الأمر ليشير إلى الناس بأنهم سواسية كما جاء على لسان النبي محمد، لافتا إلى صدمة وجهاء مكة بهذا الأمر، لذا فإن النبي محمد صدر فكرة المساواة بين الناس.

واستنكر عدم تركيز الإعلام على المساواة في الإسلام مواصلا: «المفروض يكون فيه تناول أوسع، أما اسم الله الرافع لأنه يرفع الأنبياء والملائكة والمؤمنين والعلماء وأهل الحق أما الخافض الذي يذل الجبابرة والمستجبرين وأهل الباطل ومن يعادونه في الأرض».