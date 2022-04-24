هل الفقير الصابر أفضل أم الغني الشاكر؟.. شيخ الأزهر يجيب «فيديو»

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن كثيرين يقولون إنّ الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر، لأنه يعاني من شظف العيش، لكن آخرون قالوا إن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، لأن مهمة الغني الشاكر في الشكر أصعب بكثير جدا من مهمة صبر الفقير على الفقر.

شرط الشكر عند الله

وأضاف «الطيب»، خلال حواره ببرنامجه «حديث الإمام الطيب»، ويقدمه الإعلامي رضا مصطفى، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الشاكر لا يكتفي بقول «الحمد لله»، لكنه يُخرج من ماله، فالشكر يجب أن يكون من جِنس الشيء الذي يشكر الله من أجله.

وتابع شيخ الأزهر الشريف، بأن الشكر هو أن العالم يُعطي من العِلم ويُعلم غيره، ولو كان غنيا لا بد أن يخرج من فضل ماله: «الإنسان طبعه الله على أنه يبخل بماله ويقبضه ولا ينفقه إلا بصعوبة، وبالتالي فإن الغني مطالب بالشكر باستمرار، بإخراج المال، فيعاني.. وفي هذا السياق، نوازن بين معاناة الشاكر وهو يخرج المال بمعاناة الفقير وهو يصبر على ما أصابه».

الأنبياء أشد الناس بلاء

وأكد: «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها جرعة ماء، لكن أشد الناس بلاء هم الأنبياء، فقد قالت السيدة عائشة تقول يمر بنا شهر وشهران ولا يوقد في بيت رسول الله نار، كناية عن عدم الطبخ، مع أنّ النبي أحب الخلق إلى الله، فالمال والأولاد فتنة؛ أي اختبار وامتحان، وحين يغنى العبد فليعلم أنه في حالة اختبار أو امتحان، وينتظر فقد ينجح أو يرسب».