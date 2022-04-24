شيخ الأزهر: عادة ما يكون الغنى باعثا على البغي

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن التقتير في الرزق ليس إهانة للعبد، لكنه حماية من فتنة قد يرسب فيه بالضرورة، أما العبد الذي أعطاه الله المال فهو معرض لذلك، مشيرًا إلى أن معظم من أعطوا المال لا يؤدون حق الله كما يجب، إذ أنّ المال يغلبهم ويؤثر عليهم.

شرط النجاح في الاختبار

وأضاف «الطيب» خلال حواره ببرنامجه «حديث الإمام الطيب»، ويقدمه الإعلامي رضا مصطفى، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الغني لكي ينجح لا بد أن يقاوم غريزته ويعيش في مقاومة مستمرة لما جُبِل وطُبع عليه، محذرا من قول «إنما أوتيته من علم عنده»، أو الكنز للنفس والأولاد، ونسيان حق الله سبحانه وتعالى والفقراء.

جزاء البخل ومنع الزكاة

وتابع شيخ الأزهر الشريف، أن من يتصرف هذه التصرفات ومانع الزكاة يأتي وعلى عنقهم ما بخل به من أموال ويكوى بها أو يحمل الأنعام على كتفه؛ لأن المال مال الله، فالمال ليس ملكا لمخلوق، لأن الله يعطيه للإنسان ويستخلفه فيه.

وأشار الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى أنّ المال قوة وعادة ما يكون الغنى باعثا على البغي، واستشهد بحديث شريف، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم «ثلاثة أقسم عليهن، ما نقص من صدقة، وما ظُلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزة، وما فتح باب مسألة إلا فتح باب فقر».

وأوضح، أن التصدق مهما كان المبلغ المالي قليلا سيعود على الإنسان بالنفع، في صورة أموال، قصاء مصالح، أو طول العمر، وغيرها من نعم الله.