نادية عمارة تشرح معنى الصدق في الإسلام «طريق المؤمن للفوز بالجنة»

قالت الداعية الإسلامية نادية عمارة، إن الصدق صفة مهمة يجب أن يتمتع بها المؤمن، وهو أن يتطابق القول مع الفعل وتكون ثمرة هذا الأمر طيبة للمؤمن ويرضا عنه ربه.

تخليد ذكرى الصادقين في القرآن الكريم

وأوضحت عمارة خلال تقديمها برنامج «قلوب عامرة» المذاع على فضائية «ON»، أن الله طالب في القرآن الكريم أن يكون المؤمين مع الصادقين حيث حكت قصة عدم مشاركة 3 صحابة في غزوة تبوك وصدقهم عندما ذكروا أعذارهم للنبي محمد، وقد خلدهم القرآن الكريم فيه بذكر قصتهم، متابعة: «الصدق طريق الفوز والأحاديث النبوية حثت على الصدق، المؤمن بيقول الصدق مهما كانت شدة الموقف إيمانا بما قاله له الله عزوجل لأن الصدق ينجي».

طلب النبي بتحري الصدق

وأشارت إلى أن النبي أوضح أن الصدق يهدي للبر وأن الرجل يتحرى الصدق حتى يكون صديقا ولكن الفجور يهدي إلى النار، موضحة أن صدق الإنسان مع الله يعني الإخلاص وهذا يدل على حب العبد لله، مشيرة إلى أن الله لا يقبل الأعمال إلا ما كانت خالصة من الشرك وهذا يرجع لنية الإنسان، مطالبة الإنسان أن يعرف عيوب نفسه وإصلاحها من أجل تحقيق السلام النفسي.

الصدق مع الله

وتابعت الداعية الإسلامية: «لو صدقت نفسك هتلاقي قلبك مطمئن بالطاعة وورد في السنن إنه جاء رجل للحسين وسأله عما ورث من النبي محمد قاله فإنه قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لأن الكذب عدم طمأنينة ولكن الصدق طمأنينة، والطاعة لله نور يقذف في قلب العبد».