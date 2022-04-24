أنوشكا توافق على الزواج من عبدالله.. مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 23

شهدت أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 23، تصاعد الأحداث بشكل سريع للغاية فيما يخص الفنانة أنوشكا التي تلعب دور شريفة زوجة فطين أبو الهنا شقيق الفنان خالد النبوي ضمن أحداث المسلسل الشهير الذي كتبه السيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة الذي رحل عن عالمنا قبل نحو 12 عاما.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 23

بعد رفض الفنانة أنوشكا التي تلعب دور شريفة زوجة الراحل فطين أبو الهنا في أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 23 عرض زوجة الحاج عبدالله مختار الذي يؤدي دوره الفنان طارق عبدالعزيز بأن تتزوج زوجها، قررت أن تغير رأيها، وطلبت مقابلة زوجة عبدالله مختار التي جاءت سابقا لتخطبها لزوجها.

شريفة توافق على الزواج من عبدالله مختار بشروط

قررت شريفة في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 23 أن تغير رأيها وتتزوج من الحاج عبدالله مختار الذي تقدم لخطبتها، ولكن بعد الموافقة على شروطها بالكامل؛ بداية من الشبكة إلى شراء فيلا وشاليه لها.