مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 23.. خناقة بين خالد النبوي والحاج عبدالله

تطورت الأحداث في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 23 بشكل ملحوظ بين الفنان خالد النبوي الذي يلعب دور بليغ أبو الهنا وصاحبه الحاج عبدالله مختار الذي يلعب دوره الفنان طارق عبدالعزيز، إذ وقعت بينهما مشادة كلامية كبيرة بسبب بيت والد بليغ أبو الهنا الذي يرغب عبدالله في شرائه لهدمه وبناء برج سكني ضخم مكانه في الجمالية.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 23

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 23 شهد خناقة كبيرة بين بيلغ أبو الهنا والحاج عبدالله مختار، فأثناء جلوس الأخير على إحدى المقاهي برفقة نصر بازار والمحامي صديقهم، جاء إليهم بليغ وتحدث مع عبدالله مختار عن منزل والده الذي يرغب في شرائه، وأخبره أن البيت ليس للبيع.

مشادة وصوت مرتفع بسبب بيت أبو الهنا

وبمجرد أن تحدث خالد النبوي الذي يلعب دور بليغ أبو الهنا في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 23 عن رفضه شراء عبدالله بيت والده، غضب عبدالله بشكل كبير جدا، وأخبر بليغ أنه يشتري البيت رغما عنه.