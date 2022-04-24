مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 23.. خالد النبوي يلتقي المتصل الغامض

كشف مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 23، حقيقة مهمة ظلت غامضة طوال الحلقات السابقة، إذ التقى الفنان خالد النبوي الذي يؤدي دور بليغ أبو الهنا أخيرا بالشخص الغامض الذي ظل على مدار الفترة السابقة يتصل به ويمده بمعلومات عن وفاة شقيقيه أمين وفطين أبو الهنا، دون أن يعرف من هو أو السبب الذي يدفعه لفعل ذلك وإحاطة نفسه بالغموض.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 23

بعد فترة كبيرة من الحيرة والغموض، نجح بليغ أبو الهنا في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 23 في مقابلة الشخص الغامض الذي ظل يهاتفه طوال الفترة الماضية ويخبره أن شقيقيه أمين وفطين أبو الهنا قُتلا عن عمد ولم يموتا في حادث سيارة عادي، ولسوء حظه خلال الفترة السابقة كان هناك من يراقبه ويمنع لقائه بهذا الشخص الغامض.

حقيقة المتصل الغامض ببليغ أبو الهنا

الشخص الغامض الذي التقى به خالد النبوي الذي يلعب دور بليغ أبو الهنا في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 23، اتضح أنه زوجة شقيقه الراحل أمين أبو الهنا الثانية، التي كانت سكرتيرته السابقة أيضا.