خالد النبوي يعترف بالحقيقة للدكتور عبدالعزيز في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 23

العديد من الأحداث الساخنة شهدها مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 23 بطولة خالد النبوي الذي يشارك لأول مرة في عمل درامي مع ابنه نور خالد النبوي، بجانب الكثير من النجوم، مثل وفاء عامر وأنوشكا ونور وهنا شيحا وأحمد بدير.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 23

في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 23 يذهب الفنان خالد النبوي الذي يلعب دور بليغ أبو الهنا إلى الدكتور عبدالعزيز والد الدكتورة ماجي التي تلعب دورها الفنانة نور، ويشرح له حقيقة العلاقة بينه وبين ابنته، بعد أن اكتشف الدكتور عبدالعزيز أن بليغ أبو الهنا الذي من المفترض أنه خطيب ابنته ماجي ليس طبيب عيون وقرر أن يبلغ السلطات الأمنية عنه.

الدكتور عبدالعزيز يتقبل الحقيقة

بعد أن شرح خالد النبوي الذي يلعب دور بليغ أبو الهنا في مسلسل راجعين يا هوى حقيقة العلاقة بينه وبين الدكتورة ماجي لوالدها، وبأنه يشاركها في لعبة قررت أن تلعبها على ولادها حتى تهرب من زواجها من شخص يريد أن يزوجها له رغما عنها، تقبل الأمر في النهاية، بعد مشادة كلامية بسيطة، إذ شرح له بليغ أنه كان ذاهبا إلى منزل ماجي ليأخذ شنطة ملابسه التي تبدلت مع شنطة ماجي في المطار، ووقتها وجد نفسه متورطا مع ماجي في تلك اللعبة الغريبة.

الدكتور عبدالعزيز يريد أن يزوج بليغ لماجي

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 23 شهد تصاعدا كبيرا في علاقة ماجي وبليغ أبو الهنا، فبعد أن شرح بليغ للدكتور عبدالعزيز حقيقة ما حدث، بدأ الدكتور عبدالعزيز يرى أن بليغ شخص ليس به عيوب، وأنه مناسب حتى يتزوج ماجي أيضا.