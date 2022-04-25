تويتر يعيد ترامب للمنصة وبايدن يعرب عن قلقه

بعد نجاح رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، في شراء موقع التدوينات القصيرة تويتر مقابل 44 مليار دولار، سمح بعودة ترامب إلى منصة تويتر، وذلك بعد عام من حظر الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب على تويتر.

وكانت شركة تويتر أكدت فى فبراير من العام الماضي، أنه لن يُسمح للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالعودة مجددا إلى المنصة حتى لو ترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى وفاز، مؤكدة أن حظر ترامب سيكون بشكل دائم، تزامنا مع مهاجمة أنصار ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي.

فيما أعرب الرئيس الأمريكى جو بايدن، عن قلقه من سماح ماسك بعودة ترامب إلى منصة تويتر، وقال البيت الأبيض، إن بايدن قلق من قوة منصات التواصل بعيدا عن الأشخاص الذين يديرونها، بحسب ما ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل.

البيت الأبيض: لن نعلق على صفقة فردية

ورفض البيت الأبيض التعليق على صفقة استحواذ إيلون ماسك على تويتر، قائلا: «لن نعلق على صفقة فردية وبايدن قلق من قوة منصات التواصل».

بينما غرد إيلون ماسك لأول مرة منذ الاستحواذ على تويتر، حرية التعبير ستبقى حجر الأساس، قائلا: «سأعمل على تعزيز الثقة في تويتر ومحاربة الحسابات الروبوتية الوهمية».

مناقشة القضايا الإنسانية

وأضاف إيلون ماسك أن تويتر منصة رقمية ستهتم بمناقشة القضايا الإنسانية وسأجري تغييرات تقنية تعزز عمل منصة تويتر.

ونجح ماسك في شراء موقع تويتر مقابل 44 مليار دولار، ومن جانبه أعلن موقع التدوينات القصيرة أن إيلون ماسك أصبح المالك الجديد .

وكانت المناقشات بشأن الاتفاق، الذي بدا الأسبوع الماضي غير مؤكد، وتحت ضغط، وبدأت تويتر التفاوض مع ماسك لشراء الشركة بالسعر المقترح للسهم البالغ 54.20 دولار.