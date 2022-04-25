أول تعليق لـ«إيلون ماسك» بعد شراء «تويتر»: سأعمل على زيادة الثقة

قال إيلون ماسك، رجل الأعمال الكندي، الحاصل على الجنسية الأمريكية، إنّه سيعمل على زيادة الثقة في «تويتر» وتابع: «أريد جعل تويتر أفضل من أي وقت مضى»، في أول تعليق له بعدما قام بشراء موقع التدوينات القصيرة مقابل 44 مليار دولار، ومن جانبه أعلن «تويتر» أن إيلون ماسك أصبح المالك الجديد وفق مانقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

ترامب يستخدم بديل لـ«تويتر»

ومن جهتها قالت وسائل إعلام أميركية في أول رد فعل على استحواذ «ماسك» على تويتر أنّ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لن يعود لاستخدام «توتير» وسيبدأ في استخدام منصته الجديدة.

وفي وقت سابق قال «ماسك»: «حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة، وتويتر هو ساحة المدينة الرقمية حيث تتم مناقشة الأمور الحيوية لمستقبل البشرية». وتابع: «أريد أيضًا أن أجعل تويتر أفضل من أي وقت مضى من خلال تحسين المنتج بميزات جديدة، وجعل الخوارزميات مفتوحة المصدر لزيادة الثقة، وهزيمة روبوتات البريد العشوائي، ومصادقة جميع البشر، حيث يتمتع تويتر بإمكانيات هائلة، أتطلع إلى العمل مع الشركة ومجتمع المستخدمين لإلغاء قفله».