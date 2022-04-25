سهم تويتر يرتفع 6% بعد الإعلان عن صفقة إيلون ماسك

ارتفعت المكاسب بنحو 6% لسهم تويتر بعد الإعلان عن صفقة إيلون ماسك لشراء موقع التدوينات القصيرة.

عرض ماسك للاستحواذ على تويتر

ويشار إلى أنّ مجلس إدارة تويتر قبل عرضًا من الملياردير إيلون ماسك لشراء شركة التواصل الاجتماعي وجعلها خاصة، حسبما أعلنت الشركة يوم الاثنين، وتوقف السهم بسبب الأخبار لكنه ارتفع بأكثر من 6% بمجرد استئناف التداول.

44 مليار دولار قيمة الصفقة

وقال ماسك، في البيان الذي أعلن عن الصفقة البالغة 44 مليار دولار: «حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة، وتويتر هو ساحة المدينة الرقمية حيث تتم مناقشة الأمور الحيوية لمستقبل البشرية، وأريد أيضًا أن أجعل تويتر أفضل من أي وقت مضى من خلال تحسين المنتج بميزات جديدة، وجعل الخوارزميات مفتوحة المصدر لزيادة الثقة، وهزيمة روبوتات البريد العشوائي، والمصادقة على جميع البشر، ويتمتع Twitter بإمكانيات هائلة، وأتطلع إلى العمل مع الشركة ومجتمع المستخدمين لإلغاء تأمينه».