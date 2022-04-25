هنا شيحة تتعرض لصدمة قوية في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 24

تصدر مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 24، حديث رواد السوشيال ميديا، بعد عرضها على القنوات التليفزيونية، إذ ارتفعت وتيرة أحداث المسلسل بمواجهة نارية بين الفنانة نور صاحبة دور «الدكتورة ماجي»، والفنانة هنا شيحة التي تؤدي دور «فريدة».

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 24

شهدت أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 24، مواجهة نارية، جمعت بين نور وهنا شيحة، أي بين خطيبة الفنان خالد النبوي صاحب دور «بليغ»، وفريدة التي كان سيرتبط بها قبل سفره إلى أوروبا.

هنا شيحة تتعرض لصدمة قوية

وحاولت الفنانة هنا شيحة الذهاب إلى الدكتورة ماجي، لتقديم العلاج النفسي إليها، بسبب معاناتها النفسية من تجاهل الفنان خالد النبوي لها، إلا أنها تعرضت لصدمة قوية بعد اكتشاف أنه ارتبط بالطبيبة النفسية.

وعلمت فريدة بارتباط الفنانة نور بخالد النبوي، من والدة الدكتورة ماجي، عندما دخلت عليهما أثناء تواجدهما معا وحديثهما عن بليغ، لتكشف لها حقيقة خطوبتهما.