مزاد علني لبيع بيتش باجي وسيارات 10 مايو المقبل

تبيع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، سيارات، تحت حيازة جمارك السويس ونويبع والأدبية والإسكندرية والسخنة في مزاد علني، 10 مايو المقبل، بقاعة نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، على أن تباع كراسات الشروط بمقر الهيئة في حي الدقي بالجيزة حتى صباح يوم عقد جلسة المزاد العلني.

أنواع السيارات المعروضة بالمزاد

ووفقا للصفحة الرسمية لهيئة الخدمات الحكومية على الإنترنت، أعلنت الهيئة، بيع سيارات نقل وملاكي وجيب بالإضافة إلى عدد كبير من البضائع المتنوعة التي تخص جمارك موانئ الإسكندرية والعين السخنة والأدبية ونويبع والسويس في جلسة مزاد علني بمحافظة الجيزة صباح 10 مايو المقبل.

وأضافت هيئة الخدمات الحكومية، التابعة لـ وزارة المالية، أن السيارات المدرجة للبيع بجلسة المزاد العلني تتنوع بين سيارات جراند شيروكي وشيفورلية وبيجو وتويوتا وهوندا واسكودا وكاديلاك وجي ام سي وبي أم دبيلو ومرسيدس وسانج يونج وميتسوييشي وفولفو.

وتابعت الهيئة، أن جلسة المزاد تشهد كذلك عرض بضائع من مصادرات الجمارك تتنوع بين مواتير وأجزاء موتوسيكلات وفسبا وبيتش باجي وسماعات وتليفونات محمولة وإكسسوارات حريمي وماكينات صناعية ونجف وأدوات منزلية ونجف وأحذية ومفروشات وملابس وأجهزة كهربائية وتكيفيات وأثاث وماكينات تصوير.

شراء سيارة واحدة بالبطاقة الشخصية

وأشارت الخدمات الحكومية إلى أنه يمكن شراء سيارة واحدة فقط بالبطاقة الشخصية بشرط أن تكون سارية وقت عقد جلسة المزاد العلني بينما في حالة شراء أكثر من سيارة يتطلب الأمر تقديم البطاقة الضريبية للنشاط التجاري للمتقدم للمزاد العلني.

ولفتت إلى ضرورة سداد قيمة التأمين المؤقت لدخول المزاد الذي يصل إلى نحو 10 آلاف جنيه يتم سدادها قبل دخول قاعة المزاد العلني، وكذلك معاينة السيارات والبضائع المدرجة للعرض بالمزاد قبل دخوله.