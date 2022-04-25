الغربية اليوم: انفجار اسطوانة بوتاجاز ومصرع وإصابة 5 في حادثي سير

شهدت منطقة «العلو»، في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إصابة ربة منزل بحروق من الدرجات الثلاث، نتيجة انفجار اسطوانة بوتاجاز، أثناء تجهيز طعام الإفطار، فيما لقي شخص مصرعه وأصيب 4 أشخاص آخرين في حادثي سير، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

انفجار اسطوانة بوتاجاز

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من شرطة النجدة، يتضمن ورود بلاغ من أهالي منطقة «العلو»، بمدينة المحلة، بإصابة ربة منزل في انفجار اسطوانة بوتاجاز، تم نقلها إلى مستشفى زفتى للحروق، نظراً لإصابتها بحروق من الدرجات الثلاث، وحرر محضر بالواقعة، وتبين أنه أثناء تجهيز الطعام حدث تسرب غاز، مما أسفر عن انفجار أسطوانة بوتاجاز.

مصرع شخص وإصابة 4 في حادثي سير

وشهد طريق «المحلة - طنطا» حادث سير، أسفر عن مصرع شخص على المعاش، وإصابة شخص آخر، بنطاق قرية «شبشير الحصة»، بمركز طنطا، حيث صدمتهم سيارة ملاكي حال عبورهما الطريق، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، والمصاب إلى مستشفى طوارئ طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

كما شهد طريق «النصر»، في مدينة المحلة الكبرى، إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات ومركبة «توكتوك»، وتم نقلهم إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة أسباب الحادث.