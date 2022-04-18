إصابة 3 أشخاص في حادث سير لدراجة نارية بطريق بني سويف

أصيب 3 أشخاص، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب دراجة نارية، بطريق بني سويف الفيوم القديم، أمام مصنع المشروبات الغازية، وجرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

انقلاب دراجة نارية بطريق بني سويف الفيوم القديم

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية، بطريق بني سويف الفيوم القديم، أمام مصنع المشروبات الغازية، نتج عنه إصابة 3 أشخاص، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه العناية الطبية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، وجار إسعافهم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير المستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

وبالانتقال والفحص تبين أن المصابين هم؛ عمر رمضان أحمد 27 سنة، مصاب اشتباه كسر بالذراع اليسرى وكدمات بالجسم، ويوسف ورداني عبد الباسط 17 سنة، مصاب اشتباه كسر بالذراع اليسرى وسحجات وكدمات، وأحمد محمد عبد الباسط، 32 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى وسحجات.

حرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية.