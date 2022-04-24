محافظ الغربية يتفقد صومعة طنطا في أول أيام استقبال القمح

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صومعة طنطا، مساء اليوم، وذلك في مستهل موسم حصاد القمح لعام 2022، بحضور الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، والمهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، حيث بدأت العربات المحملة بمحصول القمح بالتوافد على الصوامع لتسليم القمح طبقا للشروط التي أعلنت عنها الدولة مؤخراً.

استقبال موسم القمح في محافظة الغربية

ومن جانبه، تابع المحافظ مراحل استقبال القمح فور وصوله وقبيل تخزينه، مؤكدا أن المحافظة قد بدأت منذ فترة في تجهيز الصوامع والشون وغيرها من أماكن التخزين استعدادا لاستقبال موسم القمح في العام الحالي، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها توفير عملية تخزين آمنة لمحصول القمح، مشيراً إلى أن المحافظة على استعداد لاستقبال 246 ألف طن من القمح في 22 موقعا تخزينيا.

يذكر أن الدولة المصرية قد بدأت بالفعل في تنفيذ برنامجا قوميا لتغيير منظومة تسويق وتداول القمح، وعملت على تحقيق ذلك من خلال قطاعات مختلفة، ففي القطاع الزراعي عملت على التوسع في المشروعات الزراعية القومية بعدد من المناطق والتي تستهدف زراعة المحاصيل الإستراتيجية الهامة، وتبني مشروع قومي لتخزين الحبوب.

74 صومعة في 17 محافظة

كما انتهت مؤخرًا من تنفيذ المرحلة الأولى منه، والتي تتكون من 74 صومعة في ما يقرب من 17 محافظة تم تجهيزها على أعلى مستوى، وقد تم اختيار المناطق الأكثر إنتاجًا لمحصول القمح لتوفير أماكن مناسبة للمحصول على رأسها الفيوم والوادي الجديد والغربية والدقهلية والمنيا والشرقية وبني سويف وشرق العوينات، باعتبار أنها أماكن مركزية يمكنها تغطية أكبر مساحة منزرعة بـ محصول القمح المحلي.

وفي السياق ذاته قامت الدولة بإنشاء عدد من الصوامع المركزية بالموانئ بطاقة استيعابية من 7 ملايين طن إلى 121 مليون طن قمح، مخصصة لتلك الحبوب التي يتم استيرادها من الخارج، وتعمل بمنظومة تطهير ومعالجة وفحص عالمية، للتأكد من سلامة الحبوب المستوردة وحماية المستهلك المصري، خاصة وأن القمح هو منتج رئيسي للغذاء يدخل في صناعة الخبز والذي يمثل بدوره ركن أساسي في طعام المواطن المصري.