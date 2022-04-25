تفاصيل استحواذ إيلون ماسك على تويتر.. صفقة شراء بلغت 44 مليار دولار

تضمنت تفاصيل استحواذ إيلون ماسك على تويتر العديد من المفاوضات بين الملياردير الأمريكي وبين مجلس إدارة الشركة، إذ جرى الاتفاق بين ماسك ومجلس الإدارة على شراء الشبكة الاجتماعية بسعر 54.20 دولار للسهم الواحد.

وشملت تفاصيل استحواذ إيلون ماسك علي تويتر شراء المنصة بحوالي 44 مليار دولار، وفق مانقلته وكالة الأنباء الفرنسية، مساء اليوم الاثنين.

إيلون ماسك يستحوذ على تويتر

وشملت تفاصيل استحواذ إيلون ماسك علي تويتر بحسب بيان صحفي نُشر مساء الإثنين، أنّ الملياردير لم يتوان عن مشاركة هذا الخبر مع مشتركيه على تويتر، وبالتالي يصبح رئيس «تسلا» وأغنى رجل في العالم مالكًا للمنصة التي يعتبرها الساحة الرقمية العامة إذ جرى مناقشة الموضوعات الحيوية لمستقبل البشرية.

نشاط إيلون ماسك على تويتر

مع أكثر من 83 مليون مشترك، يستخدم إيلون ماسك حساب تويتر الخاص به كل يوم تقريبًا لإعطاء أخبار عن شركاته أو النكات أو بدء الجدل، وقد انتقد بشكل خاص شبكة التواصل الاجتماعي في مناسبات عديدة بشأن حرية التعبير والاعتدال في المحتوى الذي يعتبره شديد القسوة.

عودة الحسابات المحذوفة

ويعتقد بعض المراقبين أن إيلون ماسك يمكنه إعادة تفويض الحسابات المحذوفة ، بما في ذلك حسابات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وبعض أنصاره، إذ جرى تعليق الرئيس الأمريكي السابق بشكل دائم من تويتر في يناير 2021 لدعوته للطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى العنف.

في وقت سابق من اليوم ، تم تعليق تداول أسهم تويتر في وول ستريت في انتظار إعلان، وأفادت العديد من المنافذ أنها صفقة وشيكة بين الملياردير ومنصة مجلس إدارة الشركة.