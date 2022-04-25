نادية عمارة: القرآن والسنة رغبا في الحياء خاصة من الله

قال الداعية الإسلامية، نادية عمارة، إن الحياء في الشرع الإسلامي هو خلق يبعث عن اجتناب القبيح من الأفعال والأقوال، مبينة أن الله ذكر الحياء بشكل واضح في سورة الأحزاب عندما قال الله في القرآن الكريم «أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا».

تنظيم دخول وخروج الصحابة من بيت النبي

وأوضحت عمارة خلال تقديمها برنامج «قلوب عامرة» المذاع على فضائية «ON»، أن النبي كان يستحي أن يخرج الصحابة من بيته ولكن عند نزول آيات القرآن تم تنظيم دخول وخروج الصحابة من بيت النبي للتدارس والمشاورة حتى لا يتم التضييق على أهل بيت النبي، لافتة إلى أن الحياء من الأخلاق الراقية التي تبعث العبد على فعل كل حسن وصالح، وهو رأس مكارم الأخلاق، موضحة أن النبي أشار إلى أن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء.

حديث النبي محمد في الحياء

وأشارت الداعية الإسلامي، إلى أن أعلى درجات الحياء هي الحياء من الله، مبينة أن النبي قال (استحيوا مِن الله حقَّ الحياء. قال: قلنا: يا رسول الله إنَّا لنستحيي، والحمد للَّه. قال: ليس ذاك، ولكنَّ الاستحياء مِن الله حقَّ الحياء: أن تحفظ الرَّأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتتذكَّر الموت والبِلَى، ومَن أراد الآخرة، ترك زينة الدُّنيا، فمَن فعل ذلك، فقد استحيا مِن الله حقَّ الحياء)، وترك زينة الدنيا المقصود بها ليس التقشف ولكن ليس لتكون الدنيا أكبر هم الإنسان.