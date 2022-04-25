مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 24.. أزمة بين آسر ياسين وأحمد داود

شهد مسلسل سوتس بالعربي في الحلقة الجديدة كثيرًا من التطورات والمفاجآت خاصة بعد تفوق الفنان مصطفى درويش على الفنانة صبا مبارك بأغلبية التصويت، ولذلك نعرض ملخص تطورات مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 24.

شهد مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 24 بداية ممارسة شريف زيدان الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى درويش لصلاحيات منصبه كمدير لمكتب المحاماة وعن طريق هذا الأمر يحاول مضايقة زين ثابت الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين.

مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 24

بالفعل حاول شريف أن ينقل مكتب زين ثابت إلى مكان آخر ولكن الأخير انفعل على الأول وهذا أدى إلى تفكير شريف في أن يتخلص من زين ويخرجه تماما من العمل في مكتب المحاماة وبالفعل اتفق مع قدري الزيات الذي يجسد شخصيته الفنان محمد شاهين على هذا الأمر.

مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 24 وغضب آدم

وعلى الجانب الآخر بدأ آدم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود العودة إلى عمله مرة أخرى بعد وفاة جدته ولكن حاول زين أن يطلب منه العمل على قضية فأخبره أنه مشغول بقضايا خاصة بقدري الزيات فانفعل عليه واشتد الأمر بينهما، وغضب آدم ولم يذهب في اليوم التالي إلى المكتب.