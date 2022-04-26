مسئول عسكري أوكراني: قتال عنيف في لوهانسك.. وانسحبنا من نوفوتوشكيفا

أعلن مسؤولون أوكرانيون ووزارة الدفاع الروسية عن يوم آخر من القتال العنيف في منطقة لوهانسك بشرق أوكرانيا، وقال سيرجي هايدي، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة لوهانسك، في التليفزيون الأوكراني، إن الروس يواصلون تدمير وتسوية كل شيء بالأرض، وذلك بحسب شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

القوات الأوكرانية تتراجع

وأشار هايدي إلى قرية نوفوتوشكيفا على الخطوط الأمامية، التي تقع الآن في حالة خراب، وقال: «لسوء الحظ، لم يعد هناك منازل تقريبًا في نوفوتوشكيفكا، تراجعت قواتنا قليلاً، لأنه لم يعد هناك أي شيء للاحتفاظ به، ولم يكن هناك مكان للحفاظ على الدفاع، كما أظهر مقطع فيديو التقطته طائرات دون طيار من المنطقة تدمير جزء كبير من القرية».

تدمير محطة الكهرباء الفرعية

وأضاف أن القوات الروسية لا تزال تحاول اختراق بلدتي روبيجني وبوباسنا، ولكن لم تنجح بعد في الحصول على أي شيء هناك، لكنهم أرسلوا قوات ضخمة هناك، ويتم قصف البلدتين على مدار الساعة، مضيفا أن الروس دمروا محطة الكهرباء الفرعية في لوهانسك التي كانت تعمل بالطاقة في المنطقة بأكملها.

تدمير 4 مواقع قيادة ومستودع ذخيرة أوكراني في الغرب

وعلى الجانب الغربي، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم تدمير أربعة مواقع قيادة ومستودع ذخيرة بالقرب من بلدة سلوفيانسك، حيث كانت القوات الروسية تستهدف سلوفيانسك وكراماتورسك القريبة خلال محاولتها الوصول إلى حدود منطقتي دونتسيك ولوهانسك، وقالت أيضا إن هدفا عسكريا أوكرانيا آخر أصيب في بلدة نوفوجرودوفكا.

وقالت شبكة سي إن إن، إن القوات الروسية حشدت أعدادا ضخمة حول بلدة إيزيوم التي احتلوها في بداية أبريل، لكنهم لم يحرزوا تقدمًا يذكر منذ ذلك الحين، كما أفاد مسؤولون أوكرانيون بوجود قتال حول قرية زافودي.

وفي المقابل، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، إن الروس يواصلون شن عمليات هجومية في منطقة العمليات الشرقية لهزيمة القوات المشتركة، وفرض سيطرتهم الكاملة على أراضي منطقتي دونيتسك ولوهانسك، والحفاظ على الطريق البري مع شبه جزيرة القرم المحتلة.