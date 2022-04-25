أوكرانيا تعلن مقتل 73 من القوات الروسية في مناطق متفرقة من البلاد

قتلت القوات الأوكرانية، 73 من القوات الروسية، كما دمرت 7 وحدات من المعدات العسكرية، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي الصاروخي «بانتسير- إس1»، كما جرى تدمير 3 دبابات معادية، وأسقطت القوات الأوكرانية، طائرة بدون طيار في مناطق مختلة من أوكرانيا، واستعادت القوات الأوكرانية، السيطرة على 5 مناطق في «ميكولايف» الواقعة في جنوبي أوكرانيا، بالقرب من الحدود الإدارية مع منطقة «خيرسون».

غارات روسية.. وارتفاع قتلى «دونيتسك» إلى 266 مدنيا

شنت القوات الروسية، غارات على أحياء مدينة «خاركيف»، أمس الأول السبت، وأطلقت النار على منطقتي: زولوتشيف وتشوهيف بالمنطقة، أمس الأحد، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 14 على الأقل.

كما لقى 5 مدنيين مصرعهم بينهم طفلين في قصف روسي على منطقة «دونيتسك»، أمس الأحد، وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في «دونيتسك»، بافلو كيريلينكو، على «تليجرام»، إن القوات الروسية أطلقت 5 صواريخ «جراد أصابت أراضي مصنع أفدييفكا كوكاكولا في المنطقة.

وأشار المسؤول الأوكراني، إلى مقتل 266 مدنياً وإصابة 840 في منطقة «دونيتسك» في الفترة من 24 فبراير الماضي إلى 24 أبريل الجاري.

القوات الروسية تتقدم إلى مدينة «سلافينسك»

وتقدمت القوات الروسية، من غرب مقاطعة لوجانسك إلى مدينة سلافينسك، وقالت قناة «العربية» الإخبارية، إن الجيش الروسي عزز قدراته في محيط «لوجانسك»

وانتقلت كتائب شيشانية من مدينة «ماريوبول» الساحلية الواقعة في جنوب شرقي البلاد، إلى «لوجانسك» بعد السيطرة الروسية على المدينة، فيما سقط مدنيين، جراء قصف أوكراني عنيف على «دونيتسك»

ومساء أمس الأحد، عقد رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، اجتماعا مع وزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن في «كييف».

وكان زيلينسكي، قال في وقت سابق، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن الصداقة والتعاون بين بلاده و«واشنطن» أقوى من أي وقت مضى.

وعلى موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قدم زيلينسكي، شكره لنظيره الأمريكي جو بايدن على قيادته في دعم أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأشار أليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني،، أمس الأحد، إلى أن لم يكن المسؤولون الأمريكيون ليأتوا إلى «كييف» لو لم يكونوا مستعدين لإعطاء أسلحة.

اقتراح أوكراني بعقد مفاوضات جديدة مع «موسكو»

وأمس الأحد، قالت الرئاسة الأوكرانية، إنها اقترحت على «موسكو» إجراء مفاوضات قرب مجمع «آزوفستال الصناعي» في مدينة «ماريوبول» حيث لا يزال يتحصن جنود ومدنيون أوكرانيون، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأجرى رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، محادثة هاتفية مع الأمين العام لمنظمة «الأمم المتحدة»، أنطونيو جوتيريش، وبحث الجانبان، سبل تقديم مساعدات إنسانية لسكان مدينة «ماريوبول» الأوكرانية.

كما بحث المسؤولان، مخاوف الضربات على المناطق التي تحاصرها القوات الروسية، مثل: «ماريوبول» و«خيرسون»، وضرورة تحقيق وقف إطلاق النار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي بولندا، أعرب الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية، بيوتر بيتيل، عن مخاوفه من أن تدمر «موسكو» حلف شمال الأطلسي «الناتو» بيد بلاده..

وقال الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية «روس كوسموس» دميتري روجوزين، في تصريح للقناة الأولى الروسية، إن صاروخ فرط الصوتي النووي العابر للقارات «سارمات» سيضمن أمن بلاده في الـ30 أو الـ40 سنة القادمة، فيما أوضح قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية سيرجي كاراكاييف، أن الصاروخ يمكن تجهيزه بعدة رؤوس حربية من طراز «أفانجارد» بين نووية وتقليدية تنطلق منه بسرعات أعلى من سرعته فرط الصوتية، وفقا لكما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

و يعقد الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا للنيابة العامة، لبحث أداء الادعاء العام والخطط المستقبلية لتعزيز سلك النيابة وحماية سيادة القانون.