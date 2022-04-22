الدفاع الروسية: نهدف لإحكام السيطرة الكاملة على دونباس وشرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن المرحلة الثانية من العملية العسكرية الخاصة على أوكرانيا تهدف إلى إحكام السيطرة الكاملة على إقليم دونباس وشرق أوكرانيا، وفقا لما نشرته قناة «العربية» في نبأ عاجل، منذ قليل.

الجيش الروسي: نعمل على تأمين ممر إلى القرم

وأضافت وزارة الدفاع، بأن الجيش الروسي يعمل على تأمين ممر إلى شبه جزيرة القرم، التي أعلنت موسكو سيطرتها عليها عام 2014، تأتي تلك التصريحات في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن سيطرة القوات الكاملة على مدينة ماريوبول الساحلية، وهو ما وصفه المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، بالأخبار المضللة.