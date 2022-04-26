دماء على ثوب التسول.. عامل ينهي حياة زوجته بطعنات نافذة في الإسماعيلية

غاب عن الأسرة طويلا، واضطرت الزوجة للنزول إلى الشارع للعمل في جمع القمامة تارة، والتسول تارة أخرى، إلا أنه عاد لجمع الأموال، ومع رفضها قرر إنهاء حياتها.

جريمة جديدة هزت مدينة الاسماعيلية خلال الساعات الماضية، راحت ضحيتها سيدة في العشرينيات من العمر، طعنا بالسكين على يد زوجها في شارع رئيسي في قلب المدينة.

القبض على المتهم

ونجحت وحدة مباحث قسم ثالث الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد البرماوي، في القبض على المتهم بارتكاب الواقعة بعد محاولة هروبه في محافظة بورسعيد.

وكشفت التحريات الأولية، عن أن المتهم ترك زوجته وأولاده، وغادر إلى محافظة بورسعيد منذ فترة طويلة.

وقالت المصادر، إن المتهم عاد قبل يومين، وطلب مبلغ مالي من الزوجة لعدم وجود أموال معه، وعدم تحصله على أي نقود من العمل خلال الأيام الماضية، مهددا إياها بنقل الأطفال للإقامة معه.

واختلف المتهم والمجني عليها بعد رفضها إعطائه الأموال فقرر التخلص منها.

المتهم طعن المجني عليها وهرب

وقالت المصادر، إن المتهم طعن زوجته عدة طعنات نقلت إثرها إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، إلا أنها توفيت بعد دخولها المستشفى متأثرة بإصابتها.

ونجح معاونو مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، بمشاركة النقباء كامل قمحاوي ومروان منصور ومحمود منصور في تحديد هوية القاتل، وتبين أنه يدعى «عوض. خ. س» 35 سنة، مقيم بمحافظة بورسعيد، زوج المجني عليها «فاطمة. ص. ع» 28 سنة.

التحفظ على الجثمان

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الواقعة، ومعاينة الجثمان، فيما أمرت بالتحفظ عليه في مشرحة المستشفى لحين انتداب الطب الشرعي لفحص الجثمان.

وأمرت النيابة بسرعة إنهاء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، فيما تناقش النيابة المتهم للوصول إلى سبب ارتكابه للجريمة.