لندن تعلن حظر تصدير منتجات وتكنولوجيا يمكن لـ«موسكو»

أعلنت السلطات البريطانية، حظر تصدير منتجات وتكنولوجيا يمكن لـ«موسكو»، استخدامها في عملية روسيا العسكرية في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، مقتل عدد كبير من النازيين والاستيلاء على كميات كبيرة من أسلحتهم، ولاسيما صواريخ «جافيلين» الأمريكية في لوجانسك شرقي أوكرانيا على أيدى جنود وحدة قوات «أحمد» الشيشانية الخاصة، مع قوات الفيلق الثاني لجيش جمهورية «لوجانسك» الشعبية.

تفجير النازيين الجسر الرابط بين «روبيجنويه» ونوفودروجيسكويه

وأشار قديروف، إلى تفجير النازيين الجسر الرابط بين مدينة «روبيجنويه» وقرية «نوفودروجيسكويه»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن أزمة أوكرانيا ستنتهي باتفاق ترسم معالمه عملية بلاده العسكرية، مشيرا إلى أن المفاوضات مع «كييف» تتمحور حول التزامها الحياد بعيدا عن حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وأضاف لافروف، على شاشة القناة الأولى الروسية، أن موسكو ستواصل فضح حملات تزييف الحقائق بعد فبركات مدينة «بوتشا» الأوكرانية في أوكرانيا، وما يحيط بمصنع «آزوفستال» في «ماريوبول»، مشيرا إلى أن «كييف» تحتجز المدنيين درعا بشرية ليس فقط في المدينة الساحلية، ولكن أيضا في أجزاء أخرى من البلاد.

«لافروف»: الأسلحة المسلمة من الغرب لـ«كييف» ستكون أهدافا مشروعة

وتابع وزير الخارجية الروسي، أن الغرب ينفي حق «موسكو» في حماية حدودها والأراضي التي يتعرض فيها الروس للاضطهاد. وأوضح لافروف، أن حلف «الناتو» ينخرط بشكل أساسي في حرب ضد روسيا عبر تسليح طرف ثالث، مضيفا أن الأسلحة التي يتم تسليمها من الغرب لـ«كييف» ستكون أهدافا مشروعة لـ جيش بلاده.

وفي شأن آخر، أوضح لافروف أن «واشنطن» وحلف شمال الأطلسي «الناتو» يتطلعان لنقل الخط الدفاعي للتكتل العسكري إلى «بحر الصين الجنوبي».

وأعلن قنصل «موسكو» في ولاية «هيوستن» الأمريكية ألكسندر زاخاروف، أن قنصلية بلاده تتلقى تهديدات بسبب عملية بلاده العسكرية في أوكرانيا، مشيرا إلى وجود شركات أمريكية لا تريد خسارة السوق الروسي وتبحث عن أفضل الطرق للعمل في ظل العقوبات.

وفي تصرحات لوكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء،اعتبر المحارب الأمريكي في الحرب العالمية الثانية فرانك كوهن، بدوره، أن حملة تدنيس وإزالة النصب التذكارية للمحررين السوفييت في البلدان الأوروبية، مظهرا من مظاهر الحماقة.