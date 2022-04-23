زيلنسكي يجدد دعوته للقاء بوتين لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعوته للقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإنهاء الحرب، وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي عقد قبل قليل، أن مدينة ماريوبول الأوكرانية تعيش ظروفا صعبة جراء الحرب، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

تهديد بانسحاب كييف من المفاوضات مع موسكو

وهدد «زيلينسكي» بالانسحاب من المفاوضات مع روسيا إذا قتل الجنود الأوكرانيون في ماريوبول.

من جانبها، قالت موسكو إنّها تحقق في تقرير بشأن وجود قوات بريطانية خاصة في أوكرانيا.

الجيش الروسي يستهدف مخزن أسلحة أجنبية قرب أوديسا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الروسي استهداف مخزن كبير يحوي أسلحة أجنبية قرب أوديسا، جاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الدفاع الروسية، تدمير قاعدة لوجستية قرب مدينة أوديسا بأسلحة عالية الدقة.