قديروف يقترح ملء الفراغ الذي يصافحه بايدن بـ«روبوت» أو زيلينسكي

سخر رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، من محاولة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مصافحة الفراغ أو الأشباح، مجددا، في ختام خطاب ألقاه، السبت، في مدينة سياتل، مقترحا ملء الفراغ الذي بات الرئيس الأمريكي يصافحه بشكل متكرر، بروبوت أو صورة للرئيس الأوكراني زيلينسكي أو بالرئيس الأوكراني نفسه.

قديروف لموظفي البيت الأبيض: إذا رأيتم بايدن يصافح الفراغ ضعوا بجواره أي شيء

وقال رمضان قديروف عبر حسابه على تطبيق تيليجرام: أنتم موظفو البيت الأبيض، لا تستطيعون مساعدة رئيسكم؟ إذا رأيتم جو بايدن يرحب بالأشباح مجددا، أو يحاول مصافحة الهواء، ضعوا هناك بجواره أي شيء شبيه بالبشر، روبوتا أو آلة أو حتى قردا مدربا.. إنسان الغاب أو شمبانزي، كي يظن الجمهور أن هذا هو المقصود بالضبط، أو ضعوا صورة كبيرة لزيلينسكي بطوله الكامل أو أحضروا زيلينسكي نفسه وضعوه بجوار المنصة، ليصافحه بايدن.

وأعرب رئيس جمهورية الشيشان الذي تشارك قواته في القتال في أوكرانيا ضمن صفوف القوات الروسية، عن شكوكه في أن موظفي البيت الأبيض يتعمدون إظهار بايدن في «مظهر غير لائق»، وقال: الآن يمد يده فقط، ولكن ماذا سيحدث إذا رغب في عناق ودي؟، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

بايدن يصافح الفراغ للمرة الثانية بعد أسبوع من الواقعة الأولى

وكان بايدن، كرر مجددا في ختام خطاب ألقاه في مدينة سياتل، مد يده لمصافحة الهواء، بعد حادثة مماثلة، وقعت قبل أسبوع، قام فيها بايدن بعد خطاب في ولاية نورث كارولينا، بإدارة ظهره للجمهور ومد يده للمصافحة، رغم عدم وجود أحد بالقرب من الرئيس الأمريكي.