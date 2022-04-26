أالتحريات الأولية لحادث طلاب طريق كفر الشيخ: «دخلوا بعربيتهم في مقطورة»

أكد مصدر أمني بمديرية أمن كفر الشيخ، أن التحريات الأولى لحادث كمين رشيد على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ، أوضحت أن الطلاب الـ5 الذين لقوا مصرعهم، اصطدمت سيارتهم بسيارة نقل ثقيل «مقطورة بنجر»، أثناء عبورهم للكوبري الفاصل بين محافظتي كفر الشيخ والبحيرة.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن الطلاب اصطدموا بالمقطورة من الخلف، ثم اصطدمت سيارتهم بالرصيف، ما أدى لتحطمها بالكامل، ووفاة الطلاب الـ5 في الحال، وجرى استخراج الجثامين من السيارة، ونقلهم إلى مستشفى رشيد العام بمحافظة البحيرة، تحت تصرف جهات التحقيق.

أسماء مصابي الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ

وقع حادث تصادم أليم بين سيارتي ملاكي ومقطورة بنجر، على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ بعد كوبرس رشيد الفاصل بين المحافظتين، وأسفر الحادث عن وفاة الطلاب الـ5 وهم كل من أحمد أحمد السعيد الشلقاني، 21 سنة، من مركز دكرنس في الدقهلية، محمد جمال محمد حسين محمد 21 سنة، من مركز سنورس بمحافظة الفيوم.

كما لقي مصرعه كل من أحمد عبد الرحمن السيد أحمد 21 سنة، من مركز أبو كبير في محافظة الشرقية، أدهم الشبراوي الغريب محمد 21 سنة، محمد محمد مصباح السعيد 21 سنة، من مركز دكرنس بالدقهلية.

تسيير الحركة المرورية على الطريق الدولي الساحلي

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجرى تسيير الحركة المرورية على الطريق الدولي الساحلي، مكان وقوع الحادث لعدم وقوع حوادث أخرى بسبب الشبورة المائية.

جرى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق المختصة لمعرفة سبب الحادث.