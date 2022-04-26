عاجل.. أسماء الطلاب الـ5 ضحايا حادث طريق كفر الشيخ الدولي

كشف مصدر طبي مسئول، أن حادث الطريق الدولي بين محافظتي كفر الشيخ والبحيرة، أسفر عن مصرع 5 طلاب كانوا يستقلون سيارة تحمل لوحات معدنية من محافظة الدقهلية، مؤكدا أنه جرى استخراج الجثامين، ونقلهم إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد المركزي بمحافظة البحيرة.

أسماء ضحايا الحادث

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن الحادث أسفر عن مصرع 5 طلاب، وهم:

1- أحمد أحمد السعيد الشلقاني 21 سنة دكرنس مركز المنصورة

2- محمد جمال محمد حسين محمد 21 سنة، سنورس الفيوم.

3- أحمد عبد الرحمن السيد أحمد 21 سنة أبو كبير الشرقية.

4- أدهم الشبراوي الغريب محمد 21 سنة دكرنس المنصورة.

5- محمد محمد مصباح السعيد 21 سنة دكرنس المنصورة.

وأشار إلى أن الحادث وقع الليلة، بين سيارة ملاكي يستقلها ضحايا الحادث، وهم 5 طلاب مع سيارة تريلا، وانتقل إلى مكان الحادث سيارات الإسعاف، ونقلت ضحايا الحادث إلى مستشفى رشيد المركزي.