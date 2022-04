مشهد مدته 12 ثانية.. سبب منع «Doctor Strange2» من العرض في السعودية

كشف نواف السبهان، المشرف العام على قسم التصنيف السينمائي في الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية، أن بلاده لم تمنع عرض فيلم «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» في دور العرض السينمائي بها، لكنها طلبت تعديل بسيط من شركة «ديزني» على الفيلم، حتى تستطيع عرضه بما يناسب ثقافة وتقاليد المجتمع العربي والسعودي.

وأوضح السبهان، تفاصيل التعديل الذي طلبت الهيئة إجراءه على الجزء الثاني من فيلم «Doctor Strange»، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، قائلا إن المشهد المطلوب حذف لا يتجاوز الـ 12 ثانية، وتظهر خلاله إحدى بطلات الفيلم زوتشيتل جوميز التي تؤدي دور «ميس أمريكا»، وهي شخصية مثلية، وهي تتحدث عن «والدتيها» في إشارة إلى زواج المثليين، متابعا: «في الشرق الأوسط من الصعب للغاية ترك مثل هذا الأمر يمر».

السبهان: لم نمنع الفيلم لكن طلبنا تعديل أحد المشاهد

وأكد المشرف العام على قسم التصنيف السينمائي في الهيئة العامة للإعلام، أن «ديزني» رفضت الاستجابة لطلب التعديل، قائلا إن ليس هناك سبب لمنع الفيلم ولكن هو مجرد تعديل بسيط، وأنهم سيواصلون المحاولة مع الجهات الإنتاجية لعرض الفيلم.

منع الفيلم في مصر والخليج.. والإمارات تعرضه تحت تصنيف «13+»

وكانت رفضت الجهات الرقابية في المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج بالإضافة إلى مصر، عرض فيلم «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» الذي كان من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي حول العالم في 5 مايو المقبل، بسبب وجود ‘حدى الشخصيات المثلية في الفيلم، بينما قامت سمحت الإمارات بعرض الفيلم تحت تصنيف عمري للمشاهدين أكثر من 13 عاما.

ولم يكن الجزء الثاني «Doctor Strange» هو الفيلم الوحيد الذي تمنع المملكة العربية عرضه بسبب المثلية الجنسية، حيث سبقه منع فيلم «Eternals» في نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى فيلم «West Side Story» في يناير 2022.