كوريا الشمالية تعرض صواريخ عابرة للقارات احتفالا لتأسيس «الجيش الشعبي»

عرضت كوريا الشمالية، صواريخ باليستية عابرة للقارات، في عرض عسكري خلال احتفالات «بيونج يانج»، بالذكرى السنوية الـ90 لتأسيس «الجيش الثوري الشعبي الكوري».

وكان العرض العسكري، بدأ في ساحة «كيم إيل- سونج» في «بيونج يانج»، فيما قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن العرض تضمن أكبر صواريخ البلاد، «هواسونج-17»، المسمي بـ «الوحش»، إضافة الى صواريخ باليستية تفوق سرعة الصوت، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«أون»: أسلحتنا النووية رمز للقوة الوطنية

قالت وسائل إعلام رسمية كورية شمالية، إن الزعيم «كيم جونج أون»، تعهد بتسريع وتيرة تطوير ترسانة بلاده النووية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأضاف «أون» في كلمته، أن الأسلحة النووية التي تملكها كوريا الشمالية، هي رمز للقوة الوطنية، ويجب تنويعها. وأضاف الزعيم الشمالي، أن المهمة الأساسية للقوة النووية لـ بلاده هي ردع الحرب.

وأشار «كيم جونج أون»، إلى أن قد لا يكون الاستخدام الوحيد إذا فرضت دول أخرى ظروفا غير مرغوب فيها، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.

وتأسس «الجيش الثوري الشعبي الكوري» في عام 1932، كقوات لحرب العصابات لمناهضة اليابان، على يد المؤسس «كيم إيل-سونج».

العرض العسكري جاء وسط توترات متصاعدة في شبه الجزيرة الكورية

جاء العرض العسكري الكوري الشمالي، وسط توترات متصاعدة في شبه الجزيرة الكورية ومخاوف من قيام كوريا الشمالية بإجراء تجربة نووية بعد نجاحها في اختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات الشهر الماضي، في أول تجربة إطلاق لها منذ عام 2017.

وقالت قناة «العربية» الإخبارية، إن «بيونج يانج» تخضع لعقوبات من «واشنطن» وعقوبات أممية صارمة بسبب برنامجها للأسلحة النووية.