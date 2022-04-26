التغذية على طريقة رمضان زمان.. صحة وعافية مع ليلى ومحمود (فيديو)

كانت الإذاعة بجانب التلفزيون بقنواته المحدودة، الوسيلة المتاحة لتثقيف المواطنين في كل المجالات، بما فيها التغذية الصحية، عن طريق مسلسل «ليلى ومحمود في صحة وعافية»، الذي كان يتناول العادات الغذائية الخاطئة، وتصحيح لبعض السلوكيات، ونصائح بالمشروبات الصحية في شكل درامي، وكان يٌعرض على القناة الثانية في حلقات درامية بطولة الفنانة الراحلة ليلى فهمي، والفنان الراحل محمود التوني، بمشاركة ناجي سعد وعبدالله حفني.

وكتب سيناريو الحلقات الدكتور مصطفى نوفل، وإخراج رضا شوقي، وكانت تعرض بشكل يومي.

عرض حلقات عبر ماسبيرو زمان

عرضت قناة «ماسبيرو زمان»، حلقة من هذا البرنامج، إذ يشارك محمود وليلى في مسابقة لأفضل المشروبات المفيدة للصحة، وسيشارك محمود بمشروب النعناع، الذي وصفه بأنه مفيد جدًا، بينما ستشارك ليلى بمشروب الليمون الذي «لا يعلى عليه».

مصطفى نوفل يوضح فوائد الليمون والنعناع

يتدخل الدكتور مصطفى نوفل بينهم ليعدد فوائد الليمون والنعناع، إذ يساعد الليمون على فتح الشهية، وتنظيم الهضم، ويجعل الجسم يستفيد من عناصر مهمة مثل الحديد، ويزيل التعب والإرهاق من الجسم، ويقاوم العطش، نظرًا لوجود أملاح معدنية فيه، كما أنه مقاوم للسموم سواء العصير أو القشر.

ونصح الدكتور مصطفى، بالاشتراك في المسابقة بتناول الليمون والنعناع، باعتبارها أحدث خلطة لمشروب بارد مفيد وصحي، من اختراع مصري، إذ تضع عصير الليمون وتضرب نعناع أخضر في الخلاط، وتضع النعناع الأخضر على كوب عصير الليمون، ليصبح خلطة ليمون بالنعناع كمشروب بارد مفيد للصحة.