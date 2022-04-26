ليلة الـ25 من رمضان: سماء صافية وشمس لا شعاع لها.. فيديو وصور

رصدت عدسة كاميرا جريدة وتلفزيون «الوطن»، صفاء سماء ليلة 25 رمضان وشروق شمس يوم الـ25 من شهر رمضان المعظم لعام 1443 هجرية والذي يعتبر ثالث الليالي الوترية والتي يقيم ليلها المسلمون ظنًا ورجاء أن تكون ليلة القدر.

تغطية تلفزيون جريدة الوطن

وقدم تلفزيون جريدة «الوطن»، تغطية لهذه الليلة التي قد تكون ليلة القدر وشارك محرري ومذيعي تلفزيون «الوطن»، المشاهدين الدعوات طوال ساعات الليل، ابتهالًا إلى الله أن يعفو عنا ويغفر ذنوبنا ويرحمنا، وأن يحفظ مصر وسائر بلادنا.

ورصدت عدسة جريدة «الوطن»، شروق شمس يوم 25 ليرى المشاهدين علامات ليلة القدر حيث بدت الشمس كأنها قرص أبيض لا شعاع فيه وهي من علامات ليلة القدر وتفاعل جمهور ومتابعي تلفزيون جريدة «الوطن» بآلاف الدعوات عبر الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

لحظة شروق الشمس في المنيا

وقدم الزميل إسلام فهمي مراسل جريدة «الوطن»، من محافظة المنيا بث مباشر لشروق الشمس على نهر النيل.

وتفاعل الآلاف من متابعي تلفزيون جريدة «الوطن»، مع هذه اتغطية، وشاركوا آلاف الدعوات الطيبة آملين أن تكون الليلة التي مضت هي ليلة القدر.

ورصد الزميل عمرو حسني شروق شمس القاهرة، من أعلى مكان بمحافظة الجيزة، وشارك دعوات متابعي تلفزيون جريدة الوطن.