«حياة كريمة» توزع 850 ألف كرتونة مواد غذائية في 24 محافظة (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «حملة المليون كرتونة.. حياة كريمة توزع 850 ألف كرتونة مواد غذائية في 24 محافظة»، إذ تواصل قوافل «وصل الخير» من مؤسسة «حياة كريمة»، جهودها بمشاركة أكثر من 9 آلاف شاب متطوع، ضمن حملة المليون كرتونة، حيث جرى توزيع أكثر من 850 ألف كرتونة مواد غذائية حتى الآن على مستوى 24 محافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا والفئات الأولى بالرعاية.

9 آلاف شاب متطوع

وتواصل فرق الرصد الميداني والمتطوعون في مؤسسة حياة كريمة جهودها بالإضافة إلى مشاركة الجمعيات الخيرية من المحافظات كافة لتحديد الفئات المستحقة، إذ يبدأ دورها من استقبال الشاحنات التي تحمل صناديق الحماية الاجتماعية وتسليمها ثم توزيعها على الأهالي في مختلف قرى ومحافظات الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك.

حملة «المليون كرتونة»

فرق الرصد الميداني رصدت ردود أفعال المواطنين، من خلال تواصل مؤسسة «حياة كريمة» وشبابها المتطوع معهم وتدبير احتياجاتهم الأساسية في شهر رمضان، وتأتي قوافل وصل الخير ضمن حملة «المليون كرتونة»، في إطار اضطلاع مؤسسة «حياة كريمة» بالدور الاجتماعي تجاه الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر فقرًا بالشراكة مع الجهات المعنية بهدف توفير سبل الحياة الكريمة كافة ومساندة المواطنين، بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي من أجل عدم ضمان تكرار التوزيع في القرى ذاتها وتوحيدًا للجهود.