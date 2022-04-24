قوافل حياة كريمة الطبية تجوب 9 محافظات حتى 26 رمضان: كشف وعلاج بالمجان

تجوب القوافل الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة محافظات مصر كافة من بشكل دوري بصفة يومية، إذ تنطلق القوافل تلك بالمناطق النائية من أجل الارتقاء بمستوى معيشة الإنسان، وتوفير الحياة الكريمة له، وخاصة في المناطق النائية، والفئات الأولى بالرعاية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية، التي تتغير أماكنها بشكل دوري لضمان وصولها إلى المحافظات كافة، حيث تولي الدولة اهتماماً بالغاً بمحور الصحة، الذي يأتي على رأس أولويات حياة كريمة.

قوافل حياة كريمة الطبية

وتنتشر القوافل الطبية المجانية تلك في إطار التعاون المشترك بين مؤسسة حياة كريمة والجهات المسؤولة، وفي مقدمتها وزارة الصحة، من أجل تحسين مستوى الخدمة الصحية في القرى، وتقديم خدمات مجانية للأهالي، تتضمن الكشف وإجراء عمليات جراحية بالإضافة إلى منح أجهزة تعويضية.

9 قوافل مجانية ضمن حياة كريمة بالمحافظات

وبحسب ما أعلنته الصحة والسكان في بيان صادر عنها، تقدم القوافل الطبية التابعة لـ«حياة كريمة» خدماتها للمواطنين بشكل مجاني، بداية من توقيع الكشف الطبي وانتهاء بصرف العلاج، مع تطبيق الإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، على أن تشمل القوافل المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية بجميع محافظات الجمهورية.

وحددت وزارة الصحة في بيان لها، أماكن تمركز القوافل الطبية خلال يومي 23 و24 رمضان بمنطقتي الجزيرة بمحافظة أسوان، وبورسعيد – جناح مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، كما سيجرى إطلاق 4 قوافل طبية يومي 24 و25 من الشهر نفسه بمناطق كشوك عميرة محافظة مطروح، وبني شعران مركز منفلوط محافظة أسيوط، ومركز طبي ناصر مركز دمنهور محافظة البحيرة، والخليج مركز المنصورة محافظة الدقهلية، على أن تطلق 3 قوافل طبية أخرى بمناطق الشركة 55 - الشركة 17 مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، و الكوامل بحري محافظة سوهاج، والقبابات حي أطفيح محافظة الجيزة، وذلك يومي 25 و26 من شهر رمضان.

العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي

وأكّدت وزارة الصحة أنّه في حالة استدعاء الحالات لإجراء العمليات الجراحية، تحول من قبل أطباء القوافل إلى أقرب المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، مشيرة إلى أنَّ القوافل تشمل تخصصات: «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل»، ضمن خطة الوزارة لتوعية المواطنين وفحصهم للكشف عن الأمراض المزمنة.