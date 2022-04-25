قوافل «حياة كريمة» الطبية تجوب 14 محافظة حتى 27 رمضان: كشف وعلاج مجاني

تجوب القوافل الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، محافظات مصر كافة، بشكل دوري بصفة يومية، إذ تنطلق بالمناطق النائية من أجل الارتقاء بمستوى معيشة الإنسان، وتوفير الحياة الكريمة له، خاصة في المناطق النائية، والفئات الأولى بالرعاية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية، التي تتغير أماكنها بشكل دوري لضمان وصولها إلى المحافظات كافة، حيث تولي الدولة اهتماماً بالغاً بمحور الصحة، الذي يأتي على رأس أولويات حياة كريمة.

قوافل حياة كريمة الطبية

تنتشر القوافل الطبية المجانية، في إطار التعاون المشترك بين مؤسسة حياة كريمة والجهات المسؤولة، وفي مقدمتها وزارة الصحة، من أجل تحسين مستوى الخدمة الصحية في القرى، وتقديم خدمات مجانية للأهالي، تتضمن الكشف وإجراء عمليات جراحية بالإضافة إلى منح أجهزة تعويضية.

14 قافلة مجانية ضمن حياة كريمة بالمحافظات

وبحسب ما أعلنته الصحة والسكان في بيان صادر عنها، تقدم القوافل الطبية التابعة لـ«حياة كريمة» خدماتها للمواطنين بشكل مجاني، بداية من توقيع الكشف الطبي وانتهاء بصرف العلاج، مع تطبيق الإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، على أن تشمل القوافل المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية بجميع محافظات الجمهورية.

وحددت وزارة الصحة في بيان لها، أماكن تمركز القوافل الطبية خلال يومي 24 و25 رمضان بمناطق كشوك عميرة محافظة مطروح، وبني شعران مركز منفلوط محافظة أسيوط، ومركز طبي ناصر مركز دمنهور محافظة البحيرة، والخليج مركز المنصورة محافظة الدقهلية، على أن تطلق 3 قوافل طبية أخرى بمناطق الشركة 55 - الشركة 17 مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، و الكوامل بحري محافظة سوهاج، والقبابات حي أطفيح محافظة الجيزة، وذلك يومي 25 و26 من الشهر نفسه.

أضافت الصحة: وتنطلق 7 قوافل طبية أخرى يومي 26 و27 رمضان في مناطق الركابية مركز كفر البطيخ محافظة دمياط، وزاوية حمور مركز الدلنجات محافظة البحيرة، والسد العالي محافظة أسوان، وطنوب مركز تلا محافظة المنوفية، والزيات محافظة مطروح، وأولاد رايق بمحافظة أسيوط، والإسماعيلية بمحافظة المنيا.

الكشف على 70 ألف مواطن ضمن القوافل الطبية بالقاهرة

وقال الدكتور إبراهيم عاشور، منسق القوافل الطبية العلاجية بمحافظة القاهرة، إن القوافل العلاجية أصبحت أسلوب حياة، مشيراً إلى أن المحافظة شهدت الكشف على ما يقرب من 70 ألف مواطن في الربع الأول من العام الجاري 2022، كما جرى تحويل 2160 مواطن لاستصدار قرارات بالعلاج على نفقة الدولة لاستكمال العلاج وصرف الأدوية الشهرية باستمرار والخضوع للعمليات الجراحية وأشعة الرنين إذا لزم الأمر.