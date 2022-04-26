«كعك العيد» في دمياط على كل شكل ولون.. بلد الحلويات تستعد للاحتفال

يعد كعك العيد من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث يحرص المواطنين على شراؤه جاهزا من المحلات أو عن طريق تحضيره بالمنزل، وهي العادة التي يحرص عليها الأهالي في دمياط، ما جعل الكعك والبسكويت والحلويات الأخرى الخاصة بعيد الفطر تحولت إلى صناعة رائجة يعمل بها الآلاف بمحافظة دمياط، وشهدت طورا كبيرا بعد دخول الماكينات والآلات والأفران الحديثة وخاصة التي تعمل بالكهرباء.

الكعك.. من مظاهر عيد الفطر

يعد الكعك والبسكويت من أبرز مظاهر الاحتفال بعيد الفطر في محافظة دمياط، والذي يرجع أصوله إلى عصر الفراعنة، فهم أول من عرفوه، حيث كان الخبازون في البلاط الفرعوني يحسنون صنعه بأشكال مختلفة ويرسمون على الكعك صورة الشمس وهي العادة المستمرة حتى الآن.

الكعك يظل مطلوبا مهما زاد سعره

يقول محمد موسى صاحب أحد مصانع الحلويات بدمياط، يظل الكعك مطلوبا لدى الجميع مهما ارتفع سعره، بسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج من دقيق ومكسرات وسمن، وهي تكلفة زادت على الجميع، تماما مثل الكعك الذي يعد في المنازل، نفس الأسعار والفارق الوحيد في تكلفة المصنعية والكميات.

وتابع موسى قائلا إن منافسة شرسة بين جميع المصانع والحلويات لتقديم منتج مميز ومختلف ومبتكر، فكل عام أنواع جديدة من الكعك والمخبوزات، ولكن يظل الطلب على الكعك بشكله التقليدي المستدير والمحشو بالعجوة والملبن والعجمية والمكسرات وتحديدا عين الجمل.

مراحل عمل الكعك

قال جمال عبد الفتاح، مسئول بأحد مصانع الحلويات، إن الكعك يمر بعدة مراحل منها العجن، حيث يتم وضع الدقيق داخل عجانة كهربائية ويضاف له الخميرة ومكسبات الطعم والتي تجعل من رائحته جميلة، ثم يتم عمل العجينة على شكل كرات ويتم حشوها ملبن أو عجمية أو عجوة أو مكسرات ثم تدخل إلى النار.

وأشار جمال، أن صناعة الكعك تطورت بشكل كبير في دمياط بسبب إدخال الآلات الحديثة وخاصة في عجن الدقيق وتجهيزه، وكذلك الأفران الآلية.

وتنتشر مصانع الحلويات بمختلف محافظة دمياط، تخطى عددها 250 مصنعا ويعمل بها نحو 3000 عامل وتنتح نحو 50 ألف طن سنويا.

خطوط إنتاج مرتبطة بالمواسم

وتعمل تلك المصانع بخطوط إنتاج منتظمة نظرا لارتباطها بالمواسم أشهرها الكنافة والقطايف وبلح الشام بأنواعها خلال شهر رمضان، والكعك والبسكويت قبيل عيد الفطر، وحلوى المولد خلال العيد النبوي الشريف، بينما المشبك والهريسة والبقلاوة حلوى مستمرة طوال العام.