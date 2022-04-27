تأخير موعد تناول السحور، سنة يتبعها المسلمون عن الرسول محمد صل الله عليه وسلم، ودائما ما يبحثون عن موعد الإمساك وصلاة الفجر، حتى يمتنعون عن الطعام والشراب، وكل ما يبطل الصيام من المفطرات التي حددها الشرع، عندما يرفع أذان الفجر، وفي مثل هذا التوقيت تجدهم يبحثون دوما مواقيت الصلاة بجميع المحافظات، ومن بينهم من يبحث عن مواعيد الصلاة والسحور وأذان الفجر في دمياط تحديدا، من أجل تنظيم أوقاتهم.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم الأربعاء في دمياط تمام الساعة الثالثة و38 دقيقة صباحًا، وذلك بحسب التوقيت المحلي لمحافظة دمياط، وفقا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم الاربعاء في دمياط وحددت إمساكية شهر رمضان، وفقا للهيئة المصرية العامة للمساحة، وقت السحور في محافظة دمياط اليوم الاربعاء عند الساعة 1:16 صباحًا، وموعد الإمساك في الساعة 3:16 صباحًا، على أن يكون موعد أذان الفجر في الساعة 3:36 صباحًا، ويصل عدد ساعات الصيام في محافظة دمياط، اليوم الاربعاء الموافق السادس والعشرين من شهر رمضان، إلى 15 ساعة و13 دقيقة.

وتنشر «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد السحور وأذان الفجر اليوم الأربعاء 26 رمضان في دمياط، وذلك في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة في دمياط الأربعاء 26 رمضان

- موعد السحور 1:16 صباحًا.

- موعد أذان الفجر 3:36 صباحًا.

- وقت الشروق 5.12 صباحًا.

- موعد أذان الظهر 11:50 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب 6:29 مساءً.

- موعد أذان العشاء 7:54 مساءً.

مواقيت الصلاة في القاهرة الأربعاء 27 أبريل 2022

- موعد أذان الفجر 3:42 صباحًا.

- وقت الشروق 5:16 صباحًا.

- موعد أذان الظهر 11:53 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب 6:30 مساءً.

- موعد أذان العشاء 7:53 مساءً.