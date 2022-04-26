طبيب أمريكي يحدد أفضل طريقة لوقابة الأطفال من التهاب الكبد الغامض

قال الدكتور ستيفن ليختمان أخصائي أمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية، إنه لا يعرف بعد ما إذا كانت حالات الإصابة بمرض التهاب الكبد الغامض بداية لانتشار أوسع أم مجرد حالات محدودة، عقب الإبلاغ عن حالتي إصابة لطفلين في ولاية كارولينا الشمالية بحسب ما نقل موقع «إيه بي سي» نيوز الأمريكي.

وأضاف ليختمان، أنّه في هذا السياق وفي ظل حالة الغموض بشأن هذا المرض، فإنّ أفضل خط دفاع في مواجهة التهاب الكبد الغامض هو غسل اليدين، مضيفًا أنّ هذا هو ما يفعله عادة أي شخص لمنع انتشار المرض.

أخصائي جهاز هضمي: من الصعب معرفة المستقبل بشأن التهاب الكبد الغامض

وذهب أخصائي أمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال، إلى أنّه يصعب في الوقت الحالي قول أي شيء بشأن مستقبل المرض الغامض، وما إذا كان سينتشر على نطاق أوسع في ولاية كارولينا الشمالية أم لا.

وأكد الطبيب الأمريكي، أنّ الأمر غير واضح، مضيفاً: «لأكون صادقًا، نحن لا نفهم شيء بشكل تام، لكنه في حالة ظهور مزيد من الحالات في البلاد سيكون الأمر صادمًا للغاية».

وفاة طفل جراء الإصابة بالمرض الغامض الذي يطال الأطفال

كانت منظمة الصحة العالمية كشفت قبل أيام عن وجود حالة وفاة لطفل على الأقل جراء الزيادة الملحوظة خلال الأسابيع الأخيرة للإصابات بمرض الالتهاب الكبدي الغامض، لافتة إلى أنّه لا تزال أسباب هذا المرض غير معروفة بعد.

كما أعربت منظمة الصحة العالمية عن استعدادها للتعاون مع جميع دول العالم بشأن هذا المرض، والذي تم رصد 169 حالة إصابة به بينهم فقط 114 في بريطانيا، في وقت تأكد حاجة 17 طفلًا لعملية زراعة كبد.

ولم تقدم منظمة الصحة العالمية أيّ تفاصيل حول حالة الوفاة الأولى، ولا الدولة كذلك التي حدثت بها الوفاة، لكنها أكدت أنها تراقب الوضع.