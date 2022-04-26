موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الثلاثاء 25 رمضان في محافظة مطروح

في الوقت الذي تزداد فيه عمليات البحث على المواقع المختلفة ومحركات «جوجل» من المواطنين في محاولات للتعرف على مواعيد الصلاة؛ لأداء الفرائض في مواقيتها الرسمية، تحرص بوابة «الوطن» على تقديم خدمة معلوماتية في جميع مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات، منها محافظة مطروح، ضمن سلسلة الخدمات التى تقدمها على مدار اليوم، طبقًا لإمساكية شهر رمضان التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في مطروح

جاء موعد الإفطار في مطروح، اليوم الثلاثاء، 25 من رمضان الموافق 26 من أبريل 2022، في تمام الساعة 6:47 م، ومواقيت الصلاة كالتالي:ـ

- موعد أذان صلاة الفجر الساعة 3:56 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:31 صباحًا.

- موعد أذان الظهر في الساعة 12:09 مساءً.

- موعد أذان العصر في الساعة 3:47 مساءً.

- موعد أذان المغرب في الساعة 6:47 مساءً.

- موعد أذان العشاء الساعة 8:12 مساءً.

مواقيت الصلاة في القاهرة

- موعد أذان الفجر الساعة 3:44 ص.

- موعد الشروق الساعة 5:17 ص.

- موعد أذان الظهر الساعة 11:53 ص.

- موعد أذان العصر الساعة 3:29 م.

- موعد أذان المغرب الساعة 6:29 م.

- موعد أذان العشاء الساعة 7:52 م.

مساجد مطروح في رمضان

وأكد فضيلة الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف في مطروح، متابعة جميع المساجد في نطاق المحافظة ومدى الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الأوقاف بشأن المساجد في رمضان، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، من خلال مفتشي الأوقاف ومديري الإدارات، ويجرى المرور على المساجد بشكل يومي من مدينة الحمام شرقًا ومرورًا بمدن العلمين والضبعة ورأس الحكمة ومرسى مطروح والنجيلة، وسيدي براني والسلوم وسيوة.