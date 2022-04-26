موعد الإفطار وأذان المغرب يوم الثلاثاء 25 رمضان في محافظة السويس

أهالي وسكان محافظة السويس من المسلمين، يبحثون خلال اليوم والليلة، عن موعد الإفطار وأذان المغرب، خاصة في شهر رمضان، لمعرفة موعد نهاية الصوم، وكذلك يبحثون عن مواقيت أداء الصلوات الخمسة، لذلك تنشر «الوطن» المواقيت، خدمة يومية لأهالى المدينة الباسلة، بحسب ما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، إذ أصدرت بيانا تضمن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 25 رمضان 1443، الموافق 26 أبريل 2022، في محافظة السويس، ومواقيت الصلوات الأخرى.

موعد الإفطار وأذان المغرب الثلاثاء 25 رمضان في محافظة السويس

عن موعد الإفطار وأذان المغرب، يبحث أهالي السويس، لمعرفة موعد إنهاء صومهم، وتضمن بيان الهيئة المصرية العامة للمساحة، أن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الثلاثاء 25 رمضان 1443 هجريا، 26 أبريل 2022 ميلادي، موعده في تمام الساعة 6:24 مساء، حسب التوقيت المحلي لمدينة السويس.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم

بحسب التوقيت المحلي لمدينة السويس، فإن موعد أذان كل صلاة من الصلوات الخمسة على مدار اليوم، بحسب إعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة، كالآتي:

أذان الفجر عند 3:38 دقيقة، والشروق موعده 5:12 صباحا، فيما يأتي موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:48 صباحا، وأذان العصر موعده عند 3:24 مساء، أما أذان المغرب، فيحين عند الساعة 6:24 مساء، وهو موعد الإفطار، وصلاة العشاء في تمام الساعة 7:47 مساءً.